A Ferrara ' Plastic Free' parte dai più piccoli | al via il percorso green per famiglie e bambini
A Ferrara è iniziato un progetto dedicato alla riduzione della plastica che coinvolge principalmente bambini, famiglie, educatori e volontari. L'iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili attraverso attività e percorsi educativi rivolti ai più giovani. Parte del programma prevede incontri e laboratori per sensibilizzare sull’uso consapevole della plastica, con l’obiettivo di trasmettere comportamenti più rispettosi dell’ambiente fin dai primi anni di vita. L’intera iniziativa coinvolge anche enti locali e associazioni di volontariato.
La sostenibilità si impara fin da piccoli, partendo dai gesti quotidiani e coinvolgendo direttamente famiglie, educatori, bambini, Enti e volontariato. È stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 19 al Centro Mille Gru il percorso ‘Comune Plastic Free: si parte anche dalle famiglie’, la nuova. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Domani, domenica 17 maggio, alle ore 10.00, si terrà l'evento di pulizia ambientale organizzato da Plastic Free, nel quartiere Monticelli. Partecipazione gratuita. Per tutte le info https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27767 - Facebook facebook
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