A Ferrara ' Plastic Free' parte dai più piccoli | al via il percorso green per famiglie e bambini

Da ferraratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara è iniziato un progetto dedicato alla riduzione della plastica che coinvolge principalmente bambini, famiglie, educatori e volontari. L'iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili attraverso attività e percorsi educativi rivolti ai più giovani. Parte del programma prevede incontri e laboratori per sensibilizzare sull’uso consapevole della plastica, con l’obiettivo di trasmettere comportamenti più rispettosi dell’ambiente fin dai primi anni di vita. L’intera iniziativa coinvolge anche enti locali e associazioni di volontariato.

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La sostenibilità si impara fin da piccoli, partendo dai gesti quotidiani e coinvolgendo direttamente famiglie, educatori, bambini, Enti e volontariato. È stato inaugurato nel pomeriggio di martedì 19 al Centro Mille Gru il percorso ‘Comune Plastic Free: si parte anche dalle famiglie’, la nuova. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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