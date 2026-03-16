Comuni plastic free tre premi nell’Agrigentino | la sfida alla plastica parte da qui

Tre comuni della provincia di Agrigento sono stati premiati con il riconoscimento “Comune plastic free” dall’associazione Plastic Free Onlus. La premiazione riconosce le amministrazioni che si sono distinte per le iniziative di tutela ambientale e la lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta di recente, coinvolgendo le realtà locali che hanno adottato misure per ridurre l’uso della plastica.

Favara, Licata e Ravanusa celebrati a Roma per l’impegno ambientale: la Sicilia porta a casa venti riconoscimenti nella quinta edizione dell’iniziativa nazionale Alla cerimonia nazionale, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma, sono stati premiati Favara, Licata e Ravanusa. Favara ha ottenuto il riconoscimento con due tartarughe, il simbolo utilizzato dall’associazione per indicare il livello di impegno e i risultati raggiunti nelle politiche ambientali. Nel complesso sono venti i Comuni siciliani premiati nella quinta edizione dell’iniziativa promossa da Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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