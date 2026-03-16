Toscana sempre più ‘plastic free’ | cinque Comuni premiati

Cinque Comuni toscani sono stati premiati per aver ridotto l’uso di plastica. La cerimonia si è svolta oggi a Firenze, con rappresentanti istituzionali e organizzazioni ambientaliste. Questi territori hanno adottato iniziative per limitare i materiali plastici monouso e promuovere alternative sostenibili. La premiazione si inserisce in un progetto regionale volto a ridurre l’impatto ambientale legato alla plastica usa e getta.

< span="">Firenze, 16 marzo 2026 - Toscana sempre più ‘plastic free’. Sono cinque infatti i Comuni toscani premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. <> < span="">I Comuni toscani premiati <> . < span="">Ad essere premiati sono stati i Comuni di Barberino Tavarnelle, Follonica (2 tartarughe), Massa Marittima, Pisa e Vicopisano (2), distintisi per l’impegno nella gestione virtuosa dei rifiuti e nella promozione di politiche attive a tutela dell’ambiente in collaborazione con il referente regionale dell’associazione, Mario De Longis. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Toscana sempre più ‘plastic free’: cinque Comuni premiati Articoli correlati Toscana Plastic Free 2026: cinque Comuni premiati per l’impegno ambientaleBarberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano tra le 141 amministrazioni virtuose selezionate da Plastic Free Onlus FIRENZE –... Campania sempre più green: 11 Comuni premiati da Plastic FreeLa Campania si conferma così tra le regioni italiane più impegnate sul versante della sostenibilità ambientale. Tutti gli aggiornamenti su Toscana sempre più 'plastic free'... Temi più discussi: Vicopisano confermato Comune Plastic Free; La carica dei Comuni Plastic Free: in Calabria sono 7, a Tortora le Tre Tartarughe – ELENCO · LaC News24; Sempre più automobilisti avvolgono gli specchietti con sacchetti di plastica, ecco il perché. Toscana sempre più ‘plastic free’: cinque Comuni premiati< span=>Ad essere premiati sono stati i Comuni di Barberino Tavarnelle, Follonica (2 tartarughe), Massa Marittima, Pisa e Vicopisano (2), distintisi per l’impegno ... lanazione.it Da Nord a Sud: quali sono i comuni più attivi contro la plasticaPlastic Free Onlus ha premiato 141 amministrazioni che si sono distinte nella gestione dei rifiuti. Tra queste, undici hanno ricevuto il massimo ... avvenire.it