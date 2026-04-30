Teatro itinerante tra storia e memoria | ‘Trittico Civico’ inaugura la decima edizione di ' Bonsai'

Il Festival di teatro contemporaneo ‘Bonsai’ torna con la sua decima edizione, che inizia lunedì 4 maggio alle 19. La prima tappa dello spettacolo itinerante ‘Trittico Civico’ si svolge in tre tappe e è diretto dal direttore artistico Giulio Costa. Lo spettacolo si concentra sulla storia del fascismo e si svolge in diversi luoghi della città. L’evento è organizzato dall’associazione Ferrara Off.

Il Festival di teatro contemporaneo ‘Bonsai’, ideato dall’associazione Ferrara Off, inaugura la sua decima edizione lunedì 4 maggio alle 19, con ‘Trittico Civico’, spettacolo itinerante in tre tappe per la regia del direttore artistico Giulio Costa che ricostruisce la traiettoria dal fascismo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Ultimo appuntamento per la decima edizione di “A Teatro con Mamma e Papà”Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Si chiude domenica 15... Mutaverso Teatro, riparte la decima edizione: in scena lo spettacolo “Afànisi"La decima edizione di Mutaverso Teatro, progetto ideato e diretto da Vincenzo Albano, a cura di Ablativo, riprende il suo percorso con i sette... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Bonsai Festival, la Costituzione in scena: il Trittico Civico inaugura la decima edizione; Dieci anni di Bonsai Festival tra memoria civile, autobiografie e nuove drammaturgie.