Il Piemonte si prepara ad accogliere le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, con undici strutture della regione che apriranno le porte al pubblico il 18 e 19 aprile 2026. Durante queste giornate, i visitatori potranno esplorare spazi dedicati a figure storiche e culturali, evidenziando il patrimonio locale e nazionale. L'iniziativa coinvolge diverse realtà che apriranno le loro dimore d’arte e storia.

Il Piemonte si prepara a diventare un punto di riferimento per le Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, con undici realtà locali che apriranno i loro spazi il 18 e 19 aprile 2026. L’evento, che torna per il secondo anno consecutivo, permetterà ai visitatori di esplorare gli ambienti domestici dove hanno vissuto o sono nati grandi nomi della scienza, dell’arte, della letteratura e della storia. Le prenotazioni per accedere a queste dimore rimarranno attive fino al 15 aprile attraverso il portale web dell’Associazione Nazionale Case della Memoria. A livello globale l’operazione è imponente, con il coinvolgimento di oltre 400 realtà, di cui più di 150 situate in Italia e distribuite su 18 regioni diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Case della Memoria: 11 dimore d’arte e storia aperte in Piemonte

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