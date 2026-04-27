La partita di Arghillà per costruire comunità | si inaugura il campetto polifunzionale di Modenelle

Mercoledì 29 aprile alle 16 si terrà a Modenelle l’inaugurazione del nuovo campetto polifunzionale in via Giustino Fortunato. L’evento, intitolato “La partita di Arghillà per costruire comunità”, rappresenta l’apertura di uno spazio dedicato allo sport, all’incontro e alla partecipazione dei cittadini. La cerimonia fa parte di un progetto più ampio volto a riqualificare aree pubbliche e promuovere attività di aggregazione nel quartiere.

Un nuovo spazio di sport, incontro e partecipazione torna a vivere ad Arghillà. Mercoledì 29 aprile alle ore 16 presso il campo polifunzionale di Via Giustino Fortunato, a Modenelle, si terrà l’evento “La partita di Arghillà per costruire comunità”, promosso nell’ambito del progetto F.A.T.A. –.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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