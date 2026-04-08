Nuovi talenti a Verona | jazz e pop live a Corte Molon

Venerdì 10 aprile a partire dalle 19:30, Corte Molon a Verona ospiterà un concerto con tre giovani musicisti locali. La serata sarà dedicata a esibizioni dal vivo di artisti che si muovono tra jazz e pop. L’evento si svolgerà presso la sede culturale della città, offrendo un’occasione di ascolto per gli appassionati di musica emergente. La partecipazione è aperta al pubblico e senza necessità di prenotazione.

Venerdì 10 aprile, a partire dalle 19:30, Corte Molon ospiterà un evento dedicato alla musica dal vivo che vedrà protagonisti tre giovani artisti veronesi. L’iniziativa, a ingresso, è organizzata da Asd Horse Valley APS e Biancarosa Ets, con il sostegno ufficiale della Seconda Circoscrizione del Comune di Verona. L’obiettivo primario dell’appuntamento è offrire una vetrina concreta e un palco reale a coloro che stanno definendo i tratti della nuova produzione musicale cittadina. La serata si configura come un punto di incontro tra diverse sensibilità artistiche, proponendo tre progetti che differiscono profondamente per linguaggio e stile. Tre identità musicali tra jazz, speranza e crescita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovi talenti a Verona: jazz e pop live a Corte Molon Dal pop d’autore con Della Corte al nuovo jazz del Camera ClubJazzclubbing da piani alti da stasera a domenica nei santuari della musica ambrata, sonorità creative, post bop ma con rispetto, che si specchiano... Nuovi talenti del jazz italiano, al via al Milestone live club le finali del Concorso BettinardiSabato 7 febbraio alle ore 21,30, il Milestone Live Club di Piacenza ospita la prima finale del Concorso Nazionale "Chicco Bettinardi" per Nuovi...