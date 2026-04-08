Tre giovani voci veronesi per una serata di musica d’autore a Corte Molon

Venerdì 10 aprile alle sette di sera, Corte Molon in via della Diga 17 ospiterà una serata dedicata alla musica d’autore con tre giovani cantanti veronesi. Ognuno porterà il proprio stile e le proprie canzoni, creando un evento musicale con tre voci diverse che si confrontano sul palco. La serata sarà un’occasione per ascoltare nuove interpretazioni e scoprire talenti locali nel contesto di un ambiente intimo e informale.