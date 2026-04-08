Tre giovani voci veronesi per una serata di musica d’autore a Corte Molon
Venerdì 10 aprile alle sette di sera, Corte Molon in via della Diga 17 ospiterà una serata dedicata alla musica d’autore con tre giovani cantanti veronesi. Ognuno porterà il proprio stile e le proprie canzoni, creando un evento musicale con tre voci diverse che si confrontano sul palco. La serata sarà un’occasione per ascoltare nuove interpretazioni e scoprire talenti locali nel contesto di un ambiente intimo e informale.
Tre voci, tre linguaggi, una sola scena: quella di Corte Molon, in via della Diga 17, che venerdì 10 aprile dalle ore 19.30 torna a ospitare un appuntamento dedicato ai talenti emergenti del territorio. Dopo il successo della rassegna dello scorso anno — che aveva permesso a diversi giovani. 🔗 Leggi su Veronasera.it
“Terni Canta d’Autore”: si aprono le iscrizioni per la nuova edizione del contest che celebra i giovani talenti della musica d’autore italianaL’occasione per far emergere il proprio talento, raccontare storie attraverso la musica, confrontarsi tra loro e con addetti ai lavori.
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