Durante le riprese di una nuova serie dedicata a Lara Croft, l'attrice protagonista ha subito un infortunio durante un'acrobazia, costringendo la produzione a interrompere temporaneamente le lavorazioni. L'incidente ha causato un fermo delle riprese e il ricovero dell'attrice, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute. La produzione ha comunicato che le riprese riprenderanno solo dopo aver valutato la situazione.

Le riprese della serie che vede il ritorno di Lara Croft sono in paura dopo l'incidente occorso alla protagonista durante un'acrobazia. Un infortunio a Sophie Turner ha costretto la produzione di Tomb Raider a chiudere momentaneamente i battenti. La serie Amazon MGM che rilancerà le avventure di Lara Croft, stavolta interpretata dalla star de Il trono di spade, è firmata dall'attrice e sceneggiatrice Phoebe Waller-Bridge. Che cosa è successo a Sophie Turner? "Sophie Turner ha recentemente subito un lieve infortunio. Per precauzione, la produzione è stata brevemente interrotta per consentirle di riprendersi. Non vediamo l'ora di riprendere la produzione il prima possibile", ha dichiarato Amazon MGM Studios in un comunicato stampa diffuso da Entertainment Weekly. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sophie Turner ferita sul set: stop forzato per la nuova serie di Tomb Raider

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