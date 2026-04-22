Dove si balla alla Design Week | tutte le serate di Le Cannibale

Durante la Design Week, Le Cannibale organizza un festival musicale all'aperto che si svolge dal 21 al 25 aprile nel cortile di Base, in zona Tortona. La rassegna prevede cinque serate di musica con più di 14 dj set, coinvolgendo artisti italiani e internazionali. La manifestazione si svolge in uno spazio aperto, offrendo alla città un'occasione per ascoltare musica e ballare durante i giorni dell'evento.

In occasione della Design Week, Le Cannibale presenta un festival di musica all'aperto di 5 giorni: dal 21 al 25 aprile il cortile di Base, in Tortona, si trasforma infatti in una piazza musicale aperta a tutta la città dove ascoltare e ballare, con oltre 14 dj set tra artisti nazionali e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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