Le serate in cui si presentano gli amici single con delle slide

Recentemente si sono diffuse serate organizzate nelle città dove amici single si incontrano per condividere presentazioni con slide. Questi eventi vengono promossi come un modo più diretto e conviviale rispetto alle tradizionali app di incontri. Le serate attirano persone che cercano di conoscere altri in modo più spontaneo, attraverso momenti di confronto e scambio di esperienze. La formula si sta diffondendo in diverse località, offrendo un'alternativa alle modalità di incontro digitali.

«Questa sera metterò all’asta, cioè, vi presenterò la mia migliore amica Sienna», dice una partecipante a “Date My Mate”, un evento da 150 posti che si è tenuto a fine marzo a Londra, e che ha registrato il tutto esaurito dopo cinque minuti dalla messa in vendita dei biglietti. È un format pensato per far conoscere tra loro persone in cerca di un partner, ma con una modalità insolita: la persona single viene presentata al pubblico da un amico o un’amica, con una presentazione tipo PowerPoint dedicata a lei. Questo genere di serate è diventato popolare di recente, parallelamente a un generale calo dell’utilizzo delle app di incontri. L’evento... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le serate in cui si presentano gli amici single con delle slide Nel Regno Unito spopola il Date my mate: son gli amici a salire sul palco per descrivere, tra grafici e aneddoti, gli amici singleC’è stato un tempo in cui per trovare l’anima gemella ci si affidava al destino, a uno sguardo rubato o al classico “ti presento un amico” durante... Giulio Cervato muore a 33 anni in un incidente con l'auto, il dolore degli amici: «Era parte delle nostre serate e dei nostri sorrisi»ROVIGO/VERONA - Tragico incidente stradale all'alba di ieri, domenica 5 aprile, lungo la strada tra la frazione di Menà e il Comune della bassa... Everyone Said She’d Suffer In The Countryside, Until Her Tycoon Husband Spoiled Her Rotten!