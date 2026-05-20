A Cannes cala il gelo | Sebastian Stan attacca Donald Trump e la sala smette di ridere

A Cannes, durante un evento, l’attore ha rivolto parole critiche nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, provocando una reazione immediata tra il pubblico. Due anni dopo aver interpretato il ruolo di Donald Trump in una produzione televisiva, l’attore ha pronunciato alcune frasi che hanno spento le risate della sala. La scena si è conclusa con un silenzio improvviso, lasciando spazio alle reazioni degli spettatori presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui