A Cannes cala il gelo | Sebastian Stan attacca Donald Trump e la sala smette di ridere
A Cannes, durante un evento, l’attore ha rivolto parole critiche nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, provocando una reazione immediata tra il pubblico. Due anni dopo aver interpretato il ruolo di Donald Trump in una produzione televisiva, l’attore ha pronunciato alcune frasi che hanno spento le risate della sala. La scena si è conclusa con un silenzio improvviso, lasciando spazio alle reazioni degli spettatori presenti.
Due anni dopo aver interpretato Donald Trump in “The Apprentice”, Sebastian Stan è tornato a Cannes con un messaggio che non lascia francamente spazio a interpretazioni. Durante la conferenza stampa del suo nuovo film “ Fjord “, l’attore ha risposto a una domanda sul biopic presidenziale con parole che hanno immediatamente raffreddato l’atmosfera nella sala gremita di giornalisti. Quando gli è stato chiesto cosa pensasse di “ The Apprentice ” ora che Trump è nuovamente in carica da oltre un anno, la platea ha reagito con risate nervose. Ma Stan ha bloccato sul nascere qualsiasi tentativo di sdrammatizzare: “ Non c’è proprio niente da ridere, per essere onesti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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