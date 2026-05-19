Il protagonista del film The Apprentice - Alle origini di Trump ha condiviso la sua opinione sull'attuale situazione politica negli Stati Uniti. Sebastian Stan, durante la conferenza stampa del film Fjord al festival di Cannes 2026, ha criticato Donald Trump senza risparmiare parole molto dure. L'attore ha interpretato il miliardario nel film The Apprentice e ha ora sostenuto che l'America stia affrontando una situazione davvero negativa. Le critiche al presidente USA Uno dei giornalisti presenti al festival francese ha infatti chiesto un'opinione a Sebastian Stan sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. L'attore, avendo sentito delle risate nervose nella sala stampa, ha dichiarato in modo serio: "Non è semplicemente qualcosa su cui ridere, onestamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sebastian Stan contro Donald Trump: "Non c'è niente da ridere su quello che sta succedendo in America"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

People Are Afraid to Defend Their Own Countries

Sullo stesso argomento

Cannes 2026, Sebastian Stan rompe il silenzio su Trump: “Siamo in una pessima situazione”A due anni dalla controversa premiere di The Apprentice sulla Croisette, Sebastian Stan è tornato a Cannes 2026 per presentare il suo nuovo film...

Trump, 'il Papa non capisce quello che sta succedendo in Iran'Il Papa "non ha idea di cosa sta succedendo in Iran": così Donald Trump nel corso della sua telefonata con il Corriere della Sera.

Sebastian Stan contro Donald Trump: Non c'è niente da ridere su quello che sta succedendo in AmericaIl protagonista del film The Apprentice - Alle origini di Trump ha condiviso la sua opinione sull'attuale situazione politica negli Stati Uniti. movieplayer.it

Sebastian Stan contro Trump: L’America in una brutta situazione: censura, minacce. Era già scrittoL’attore torna a Cannes dove due anni fa era stato protagonista con The apprentice, il film sulla scalata al potere del giovane Trump osteggiato ... repubblica.it