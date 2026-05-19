Il 20 maggio si celebra la memoria di san Bernardino da Siena, noto predicatore che ha portato molte persone a cambiare vita grazie alle sue omelie. Frate dell’Ordine dei Minori, è ricordato anche per aver promosso la devozione al Santissimo Nome di Gesù. La sua attività di predicazione si è svolta in vari contesti, attirando un vasto pubblico e lasciando un segno duraturo nelle comunità di allora. La giornata è dedicata alla sua figura e al suo operato religioso.

Grande predicatore da cui sono scaturite numerose conversioni, san Bernardino da Siena fu un frate dell’Ordine dei Minori e diffuse ampiamente la devozione al Santissimo Nome di Gesù. L’epoca in cui visse è il XV secolo. Nato l’8 settempre 1380 a Massa Marittima in provincia di Grosseto, apparteneva alla nobile famiglia degli Albizeschi. Rimase orfano in tenera età e fu cresicuto da alcuni zii a Siena. Fu educato cristianamente e dopo aver compiuto studi di grammatica e di retorica, di giurisprudenza e di filosofia all’università di Siena, a 22 anni scelse di vestire l’abito francescano. Mentre nell’adolescenza non era particolarmente propenso alla vita religiosa verso i 18 anni ebbe una conversione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 20 maggio, San Bernardino da Siena: la sua predicazione genera molte conversioni

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San Bernardino da Siena - Preghiera - maggio 20

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