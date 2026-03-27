Esce da casa per andare a scuola ma scompare nel nulla | a Reggio Emilia si cerca Elena ha 14 anni

A Reggio Emilia, una ragazza di 14 anni è scomparsa dopo essere uscita di casa per recarsi a scuola. La giovane non è arrivata a destinazione e da allora non è stata più trovata. Le forze di polizia stanno conducendo ricerche per cercare di rintracciarla, ma al momento non ci sono notizie sulla sua posizione.

A Reggio Emilia si cerca Elena, ha 14 anni: la ragazza ieri è uscita da casa per andare a scuola ma non ci è mai arrivata. L'ultima volta è stata avvistata nella zona di Santa Croce e piazzale Europa. L'appello: "Chiunque la veda contatti le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Esce di casa a Novate Milanese per andare da un amico e scompare: si cerca Leonardo, ha 13 anniLeonardo ha 13 anni ed è scomparso da Novate Milanese (Milano) nella mattina dell'11 gennaio.

Esce di casa per andare a scuola, ma prende un treno per Milano e scompare: si cerca il 14enne Diego BaroniSi cerca il 14enne Diego Baroni, scomparso a San Giovanni Lupatoto (Verona) nella mattinata del 12 gennaio.

Una selezione di notizie su Esce da casa per andare a scuola ma...

Temi più discussi: Ai domiciliari, si allontana da casa ed esce con gli amici a fare la bella vita: arrestato - FoggiaToday; Perano. Da pochi mesi in Italia, esce da casa e sparisce: si cerca 58enne in Val di Sangro; Docente accoltellata a scuola, Valditara: Quando un ragazzo esce di casa con un coltello, con una lama di 10 centimetri, le famiglie dove stanno?; Pesaro, violento esce dal carcere con il braccialetto e dopo 3 giorni è sotto casa della ex. Ero lì solo per vedere un parente. Scatta...

Esce da casa in pigiama e viene travolto da un'auto lungo la provinciale, Francesco Vincenti muore sul colpo: aveva 40 anniIl dramma si è consumato intorno alle 23:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era uscito in pigiama dalla propria abitazione e stava percorrendo a piedi un tratto della carreggiata, quando è ... corriereadriatico.it

Esce da casa in pigiama e viene travolto da un'auto lungo la provinciale, Francesco Vincenti muore sul colpo: aveva 40 anniUn tragico incidente stradale ha ucciso Francesco Vincenti, 40 anni, travolto nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 gennaio 2026 lungo la strada provinciale 362, tra Cutrofiano e Supersano, Lecce. leggo.it

Primo tempo da dimenticare. Gli azzurri entrano in campo con la paura addosso, i nordirlandesi si chiudono, giochicchiano, il portiere prende tempo e l’Italia non riesce a sfondare. Si va negli spogliatoi sullo 0-0, con il peso di chi vede il tempo scorrere senza r - facebook.com facebook

Daniela Santanchè non ci mancherà. Giorgia Meloni esce politicamente a pezzi da tutta questa vicenda, indebolita dal post voto che ha gestito persino peggio della campagna elettorale per il referendum. L’Italia non merita questo scempio delle istituzioni, tras x.com