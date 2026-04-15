10eLotto | la dea bendata strizza l' occhio alla provincia di Salerno vinti 75mila euro

Nella giornata di martedì 14 aprile, la provincia di Salerno si è distinta nel gioco del 10eLotto grazie a due vincite significative. A Pagani è stato centrato un premio di 75mila euro con un 8 Oro in via Santa Chiara, mentre a Torre Annunziata è stata realizzata una vincita di 15mila euro con un 7 Doppio Oro. La regione Campania si conferma protagonista nel settore delle estrazioni.

Campania protagonista con il 10eLotto: ieri, martedì 14 aprile, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Pagani, in provincia di Salerno, grazie a un 8 Oro da 75mila euro in via Santa Chiara, a cui si aggiunge un 7 Doppio Oro da 15mila euro messo a segno a Torre Annunziata, in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Superenalotto: la dea bendata strizza l'occhio a Scafati, vinti quasi 43mila euroPresso la ricevitoria Jab 21 del signor Marco Ametrano situata in Via Passanti, 93 a Scafati, il sistema personalizzato proposto in Bacheca... 10eLotto: in Campania tripletta da 20mila euro, la dea bendata strizza l'occhio a San SeverinoDue colpi da 6mila euro, a Mercato San Severino in corso Umberto I e San Martino Valle Caudina (Avellino) sul corso Vittorio Emanuele, entrambi... Tutti gli aggiornamenti La Dea Bendata bacia Bagolino: vinti 12mila euro al 10eLottoLa Dea Bendata bacia Bagolino: vinti 12mila euro al 10eLotto. Il tutto grazie ad un 6 Doppio Oro. Fortuna anche nel resto della Lombardia. primabrescia.it Vincita da 140mila euro a Seregno con l’estrazione del 10eLottoLa Dea Bendata ha baciato la Brianza. La giocata è stata messa a segno nella ricevitoria di via Santa Valeria ... msn.com