La dea bendata strizza l' occhio alla provincia di Salerno | vinti 30mila euro

A Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, un giocatore ha vinto 30mila euro con il 10eLotto. La vincita è stata registrata recentemente, portando la fortuna nella zona. La notizia ha attirato l'attenzione tra gli abitanti, che si sono mostrati sorpresi per l'importo vinto. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull'identità del vincitore né sulle modalità di giocata.

Il 10eLotto sorride alla provincia di Salerno. A Pontecagnano Faiano un fortunato giocatore si è aggiudicato 30.000 euro vinti grazie a un ‘8’ oro centrato in un’estrazione frequente, come riporta Agimeg. Tanta curiosità.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate 10eLotto: la dea bendata strizza l'occhio alla provincia di Salerno, vinti 75mila euroCampania protagonista con il 10eLotto: ieri, martedì 14 aprile, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Pagani, in provincia di... Superenalotto: la dea bendata strizza l'occhio a Scafati, vinti quasi 43mila euroPresso la ricevitoria Jab 21 del signor Marco Ametrano situata in Via Passanti, 93 a Scafati, il sistema personalizzato proposto in Bacheca...