L’estate 2026 segna l’ottava edizione di Porto Rubino, il festival musicale ideato dal cantautore Renzo Rubino. L’evento si svolgerà in diverse tappe lungo la costa pugliese, con date ancora da annunciare. Tra gli ospiti e le performance previste, Rubino ha espresso il desiderio di organizzare una serata intitolata “Lupi di Mare”, con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori. La manifestazione continua a richiamare appassionati di musica e artisti italiani.

Torna l’attesissimo appuntamento con Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino che, anche nell’estate 2026 arrivato alla sua ottava edizione, riaccende fari e approdi lungo il mare della Puglia. Tre nuove tappe di un viaggio fatto di veri e propri concerti: ogni artista porterà sul palco il proprio live, con un set completo pensato come un racconto autonomo e immersivo. Renzo Rubino presenta Porto Rubino 2026. Si parte il 14 luglio da Taranto con Porto Rubino Pensa, una serata dedicata alle parole e al pensiero. Sul palco si alterneranno Angelica Bove, Carmen Consoli, Concita De Gregorio insieme a Erica Mou.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Porto Rubino 2026, date, ospiti e tappe del festival di Renzo Rubino: “Vorrei una serata “Lupi di Mare” con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De Gregori” – Intervista

Notizie correlate

Leggi anche: Renzo Rubino, un festival per “ripartire da zero”: l’inizio in Darsena, poi giù fino alle coste pugliesi

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Porto Rubino 2026 salpa da Taranto: sul Molo San Cataldo i concerti di Carmen Consoli e i talk d'autore; Porto Rubino 2026, tre giorni di musica libera e indipendente; PORTO RUBINO 2026 dal 14 al 18 luglio. Il calendario [Info e Biglietti]; Porto Rubino 2026, annunciate le date e le tappe.

Porto Rubino 2026, date, ospiti e tappe del festival di Renzo Rubino: Vorrei una serata Lupi di Mare con artisti come Gianni Morandi, Renato Zero e Francesco De ...Torna l’attesissimo appuntamento con Porto Rubino, il viaggio musicale ideato e diretto dal cantautore Renzo Rubino che, anche nell’estate 2026 arrivato alla sua ottava edizione, riaccende fari e appr ... superguidatv.it

Porto Rubino 2026, annunciate le date e le tappeTorna con l'ottava edizione il festival ideato da Renzo Rubino. Dal 14 al 18 luglio tra Taranto, Savelletri e Otranto ... sorrisi.com

Porto Rubino 2026: Annunciata l'ottava edizione del Festival del Mare e della Musica sulle coste pugliesi durante l'estate! - facebook.com facebook

PORTO RUBINO 2026: botta e risposta tra il Comune di Monopoli e Renzo Rubino in merito alla polemica mancata adesione della città pugliese #PortoRubino #RenzoRubino x.com