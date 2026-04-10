Auto elettriche nella Ztl ecco come e quando pagare il canone da 1.000 euro | tutte le informazioni
A partire dal 16 giugno 2026, i proprietari di auto elettriche che vogliono accedere alle zone a traffico limitato di Roma dovranno pagare un canone di 1.000 euro all’anno. Questa misura, annunciata dal Comune, prevede che il pagamento venga effettuato annualmente e riguarda tutte le vetture elettriche che desiderano circolare nelle aree delimitate. La decisione si applica a partire dalla data stabilita e riguarda esclusivamente i veicoli con alimentazione elettrica.
Si potrà cominciare a pagare dal 16 giugno 2026 il canone di 1.000 euro stabilito dal Comune di Roma per far entrare le auto elettriche nelle ZTL della città. L’avviso è stato pubblicato sul portale del dipartimento Mobilità di Roma. Le nuove regole, approvate dalla giunta capitolina a febbraio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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