Roma ZTL a pagamento anche per le auto elettriche | cosa cambia dal 1° luglio

A partire dal 1° luglio, le auto elettriche e a idrogeno dovranno pagare per entrare nelle Zone a Traffico Limitato di Roma. La decisione è stata presa dalla Giunta capitolina con una delibera approvata il 27 febbraio, che introduce nuove regole di accesso per questi veicoli. La delibera n. 63 del 2026 modifica così le condizioni di ingresso, prevedendo il pagamento anche per i mezzi a trazione sostenibile, finora esenti.

Roma, 18 maggio 2026 – Con la deliberazione n. 63 del 27 febbraio scorso, la Giunta capitolina ha stabilito nuove regole per l’ accesso alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) da parte di autovetture, autocarri e mezzi equipollenti a trazione esclusivamente elettrica o a idrogeno. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2026. Dal 1° luglio obbligo di permesso anche per i veicoli elettrici. Dal 1° luglio anche i veicoli 100% elettrici o a idrogeno dovranno essere dotati di permesso per accedere e circolare nelle ZTL: non sarà più possibile l’accesso gratuito basato unicamente sulle basse emissioni. Viene così superato l’attuale sistema di libero accesso senza contrassegno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Tempo scooter: Ztl a pagamento anche per le auto elettriche

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