Imprese e IVA | le novità fiscali 2026 che cambiano le regole

Durante un’audizione presso la 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, il Direttore Carbone ha presentato ieri i dettagli tecnici riguardanti le nuove disposizioni fiscali relative all’IVA per il 2026. Le novità riguardano modifiche alle regole applicative e alle procedure operative, con particolare attenzione alle imprese interessate. Le norme entreranno in vigore nel corso dell’anno e coinvolgeranno diversi aspetti della gestione fiscale aziendale.

Il Direttore Carbone ha fornito ieri, durante l’audizione presso la 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, i dettagli tecnici necessari per interpretare le novità introdotte dai decreti n.38 e n.42 del 2026. Le misure, mirate a sostenere imprese e lavoratori colpiti dalle fluttuazioni energetiche, chiariscono anche le correzioni apportate alla manovra precedente, definendo con precisione quali norme avranno effetto immediato e quali invece influenzeranno il fiscale a partire dal 2027. Semplificazioni per le imprese: il ritorno della PEX e la nuova gestione dell’IVA. Le aziende italiane che partecipano a scambi di beni o servizi trovano finalmente un quadro normativo più lineare grazie al ripristino del regime della Participation Exemption (PEX).🔗 Leggi su Ameve.eu

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Enti Terzo Settore 2026: Novità Fiscali e Scadenza 31 Marzo

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