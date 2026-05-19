Un grave incidente si è verificato oggi sulla provinciale di Zibido San Giacomo, un comune nell’hinterland sud di Milano. Una moto e un’auto sono entrate in collisione frontale, facendo sbalzare il conducente della moto dalla sella. La persona coinvolta, un ventenne, si trova attualmente in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Zibido San Giacomo (Milano), 19 maggio 2026 – Uno scontro terribile fra una moto e un’auto sulla provinciale a Zibido San Giacomo, hinterland sud di Milano. L’epilogo, un ragazzo di vent’anni portato in codice rosso al pronto soccorso del San Matteo di Pavia con fratture e traumi al bacino e alle gambe ma, fortunatamente, non un trauma cranico. Lo schianto si è verificato questa mattina pochi minuti dopo le 9,30 sulla ex statale 35 dei Giovi. I soccorsi . Un frontale con un veicolo guidato da un ventenne che non ha lasciato scampo al motociclista: è stato scaraventato sull’asfalto dopo un volo di una quindicina di metri riportando delle gravi lesioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zibido San Giacomo, frontale fra un’auto e una moto: ventenne sbalzato dalla sella è in condizioni critiche

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