Un giovane di 20 anni è rimasto ferito in modo serio dopo aver tamponato un’auto mentre era in moto. L’incidente è avvenuto in via Roma, a Melito, e ha causato il suo sbalzamento contro altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Marano. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

I carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in via Roma (altezza civico 37), a Melito, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento un uomo in moto ha tamponato un’auto ed è stato sbalzato contro altri veicoli in sosta. Il centauro, 20 anni di Melito, è stato portato in ospedale a Giugliano. È in prognosi riservata e in pericolo di vita. Scomparso da un mese nel Casertano, Vincenzo trovato morto dentro un. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In moto tampona auto e viene sbalzato contro altri veicoli: 20enne in gravi condizioni

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