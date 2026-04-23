Moritz Mauss racconta l'incidente in pista a Gand | Una scheggia di 50cm mi ha penetrato anca e gamba

Domenica 19 aprile al Velodromo di Gand si è verificato un incidente in pista che ha coinvolto un ciclista. Durante la gara, una scheggia lunga circa 50 centimetri ha perforato l'anca e la gamba del corridore. Il ciclista ha descritto l'evento come molto grave, raccontando di come l'oggetto lo abbia colpito durante la corsa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Domenica 19 aprile al Velodromo di Gand si è assistito ad uno degli incidenti in pista più brutti degli ultimi tempi: vittima, il giovane talento tedesco Moritz Mauss costretto ad un intervento d'urgenza per una enorme scheggia di legno, di 50cm, conficcatasi nella gamba: "Se finiva poco più in là avrei messo fine alla mia carriera".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Bimbo di 9 anni ha un tumore all’anca, operato al Santobono: i medici evitano l’amputazione della gambaUn intervento di chirurgia oncologica di grande rilievo è stato eseguito all'ospedale Santobono di Napoli: si tratta della prima operazione di questo... “Ha chiesto di entrare per fare una telefonata e ha violentato mamma”: la figlia racconta l’orrore in TribunaleUna ragazza di 16 anni ha raccontato in Tribunale gli orrori vissuti dalla madre in casa cinque anni fa: "Un uomo ha chiesto di entrare in casa per...