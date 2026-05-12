Ucraina ex capo di gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio di denaro | chi è Andriy Yermak

Un ex capo di gabinetto del presidente ucraino è stato formalmente accusato di riciclaggio di denaro. Le accuse riguardano un complesso residenziale di lusso situato alle porte di Kiev. L’indagine si concentra su presunti flussi di denaro collegati alla costruzione di questa proprietà. La notizia è stata resa pubblica recentemente e riguarda un personaggio di alto profilo nel panorama politico del paese.

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L’ex capo di Gabinetto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato formalmente di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alle porte di Kiev. Lo riporta il Kyiv Independent, citando quanto comunicato dall’ufficio del Procuratore Specializzato Anticorruzione (Sapo). L’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) e l’Ufficio del procuratore speciale anticorruzione (Sapo) sostengono che nel corso di diversi anni siano stati convogliati nel progetto oltre 460 milioni di grivnie (pari a 8,9 milioni di dollari) utilizzando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, ex capo di gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio di denaro: chi è Andriy Yermak ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzioneEx produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento. Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco MastellaTempo di lettura: < 1 minutoOperazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione. Argomenti più discussi: L'ex capo staff di Zelensky indagato: 9 milioni riciclati in mega-ville di lusso vicino Kiev; Corruzione in Ucraina: cosa sappiamo degli audio trapelati sullo scandalo Energoatom e del possibile coinvolgimento di Zelensky; Tregua finita, droni russi stanotte su Kiev. L'Ue: Scegliamo noi Il negoziatore -; Ucraina, accuse di riciclaggio contro Andriy Yermak: sotto indagine l’ex potente capo di gabinetto di Zelensky. sulla 1 pagina del Financial Times il braccio destro di Zelensky incriminato per 9 milioni di euro rubati Andriy Yermak (ex capo di gabinetto di Zelenskyy) ha ricevuto oggi (11 maggio 2026) una formale notifica di sospetto da parte degli organismi anti-corruzi x.com Ucraina, indagato l’ex n.2 di Zelensky: Riciclaggio di 9 milioni di dollari in un resort con 4 mega ville extra-lusso reddit L'ex braccio destro di Zelensky è accusato di riciclaggio di denaroAndriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente ucraino, è stato accusato di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev - TUTTI ... cdt.ch