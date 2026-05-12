Ucraina l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione

Un ex produttore cinematografico e avvocato nel settore dell’intrattenimento, che successivamente ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto, è stato accusato di riciclaggio e corruzione. Sebbene non abbia mai ottenuto un mandato elettorale, è considerato uno degli uomini più influenti in Ucraina. La sua posizione e le accuse mosse contro di lui hanno attirato l’attenzione sulle dinamiche di potere nel paese.

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