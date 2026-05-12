Ucraina l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzione
Un ex produttore cinematografico e avvocato nel settore dell’intrattenimento, che successivamente ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto, è stato accusato di riciclaggio e corruzione. Sebbene non abbia mai ottenuto un mandato elettorale, è considerato uno degli uomini più influenti in Ucraina. La sua posizione e le accuse mosse contro di lui hanno attirato l’attenzione sulle dinamiche di potere nel paese.
Ex produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’ intrattenimento. Poi capo di gabinetto e uomo più potente dell’ Ucraina anche se non è mai stato eletto. Adesso l’ex consigliere di alto livello e braccio destro di Zelenskiy Andriy Yermak è accusato di riciclaggio all’interno di una grande inchiesta per corruzione che sta scuotendo Kiev e che gli è già costata le dimissioni. Senza nominarlo, l’agenzia anticorruzione ucraina ha scritto che Yermak è sospettato di aver partecipato a un gruppo criminale che ha riciclato circa 10,5 milioni di dollari. Attraverso un complesso residenziale di lusso alla periferia della capitale.🔗 Leggi su Open.online
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sulla 1 pagina del Financial Times il braccio destro di Zelensky incriminato per 9 milioni di euro rubati Andriy Yermak (ex capo di gabinetto di Zelenskyy) ha ricevuto oggi (11 maggio 2026) una formale notifica di sospetto da parte degli organismi anti-corruzi x.com
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