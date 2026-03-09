La prevenzione delle malattie femminili | focus menopausa | incontro pubblico

A Brindisi, la Commissione pari opportunità del Comune ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle malattie femminili, con particolare attenzione alla menopausa. Alla discussione partecipano rappresentanti di Rotary, Lions e Feder S. L’iniziativa mira a informare le donne sui temi legati alla salute femminile in questa fase della vita. L’evento si svolge presso una sede cittadina e coinvolge professionisti e associazioni del territorio.

BRINDISI - A “La prevenzione delle malattie femminili: focus menopausa” è dedicata la conversazione che la Commissione pari opportunità (Cpo) del Comune di Brindisi con i Rotary, i Lions, la Feder S.P. Ev. e l'Asl di Brindisi, ha organizzato per sabato, 14 marzo 2026, con inizio alle ore 17,30 nella sala della Colonna a palazzo Granafei Nervegna. A introdurre l’incontro e a salutare i partecipanti saranno il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, la Presidente della CPO del Comune di Brindisi, avv. Ernestina Sicilia, quindi i presidenti dei clubs Rotary e Lions di Brindisi, avv. Riccardo Mele e dott. Alfonso Baldassarre, ed ancora il presidente della sezione brindisina Feder S. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

