La prevenzione delle malattie femminili | focus menopausa | incontro pubblico

Da brindisireport.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Brindisi, la Commissione pari opportunità del Comune ha organizzato un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle malattie femminili, con particolare attenzione alla menopausa. Alla discussione partecipano rappresentanti di Rotary, Lions e Feder S. L’iniziativa mira a informare le donne sui temi legati alla salute femminile in questa fase della vita. L’evento si svolge presso una sede cittadina e coinvolge professionisti e associazioni del territorio.

BRINDISI - A “La prevenzione delle malattie femminili: focus menopausa” è dedicata la conversazione che la Commissione pari opportunità (Cpo) del Comune di Brindisi con i Rotary, i Lions, la Feder S.P. Ev. e l'Asl di Brindisi, ha organizzato per sabato, 14 marzo 2026, con inizio alle ore 17,30 nella sala della Colonna a palazzo Granafei Nervegna. A introdurre l’incontro e a salutare i partecipanti saranno il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, la Presidente della CPO del Comune di Brindisi, avv. Ernestina Sicilia, quindi i presidenti dei clubs Rotary e Lions di Brindisi, avv. Riccardo Mele e dott. Alfonso Baldassarre, ed ancora il presidente della sezione brindisina Feder S. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

Grottaglie, incontro pubblico sulla riforma della giustizia: focus sul referendum e le ragioni del “SÌ”Grottaglie ospiterà un incontro pubblico dedicato al tema della riforma della giustizia e ai quesiti referendari.

Leggi anche: Focus sul Lago dell’Accesa. Domani incontro pubblico sul futuro della zona umida

Tutto quello che riguarda La prevenzione delle malattie femminili...

Temi più discussi: Numeri positivi per i Servizi di prevenzione nel 2025; Università e sport per la prevenzione: al via la rete nazionale One Health; NELLA GIORNATA MONDIALE DELL’OBESITÀ OSPEDALE E TERRITORIO SCHIERATI PER LA PREVENZIONE E LA CURA; Truck Tour Banca del Cuore 2026, torna la prevenzione cardiovascolare. tre giorni di screening gratuiti in piazza Amendola.

la prevenzione delle malattieRoad to immunity, la prevenzione respiratoria come investimento per ogni etàROMA (ITALPRESS) – La prevenzione delle malattie respiratorie come investimento lungo tutto l’arco della vita, dall’infanzia ... iltempo.it

'La salute è di tutte', al via a le giornate di prevenzione nei centri antiviolenzaOgni anno nel nostro Paese si registrano circa 53.000 nuovi casi di tumore al seno e sono 925.000 le italiane che convivono con questa malattia. Le malattie cardiovascolari, invece, provocano 124. (AN ... ansa.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.