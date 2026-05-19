Yokoso Scooby-Doo! | arriva il primo anime della storia del franchise con Scooby e Shaggy in Giappone

È arrivata una novità nel mondo di Scooby-Doo: il franchise si apre a un formato mai visto prima, con la prima serie anime dedicata ai celebri personaggi. Questa nuova produzione vede i protagonisti, Scooby e Shaggy, ambientati in Giappone, segnando un cambiamento rispetto alle storie precedenti ambientate in altre parti del mondo. La serie rappresenta un’esperienza inedita per il pubblico dei fan di lunga data e introduce un’ambientazione completamente diversa rispetto alle avventure tradizionali.

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Dopo decenni di misteri risolti in giro per il mondo, Scooby-Doo si prepara a un’avventura completamente inedita: la sua prima serie anime in assoluto. Si chiama Yokoso Scooby-Doo! e sarà disponibile in esclusiva su Tubi per il mercato nordamericano, con distribuzione internazionale su Cartoon Network. La trama porta Shaggy e Scooby in Giappone per un viaggio gastronomico che, come spesso accade ai due, prende una piega decisamente caotica: nel tentativo di assaggiare il meglio della cucina locale, i due scatenano inavvertitamente una serie di mostri mitologici giapponesi che iniziano a seminare il panico nel paese. Con il resto della Mystery Inc. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Yokoso Scooby-Doo!: arriva il primo anime della storia del franchise con Scooby e Shaggy in Giappone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Scooby-Doo: Svelato il cast ufficiale della serie live-action di Netflix Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-actionLa piattaforma di streaming ha annunciato chi saranno i nuovi interpreti della Mystery Inc. ‘Yokoso Scooby-Doo!’ La serie anime arriva su Tubi, con Matthew Lillard e Frank Welker nei ruoli principali di voci reddit Scooby-Doo, arriva la serie live-action su Netflix: Il titolo e la prima fotoSono iniziate le riprese della serie live-action di Scooby-Doo: ora ha un titolo ufficiale e c'è anche una prima foto del cast. Tutti gli aggiornamenti. Indice La serie Netfix va alle origini del mito ... comingsoon.it