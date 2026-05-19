Yokoso Scooby-Doo! | arriva il primo anime della storia del franchise con Scooby e Shaggy in Giappone
È arrivata una novità nel mondo di Scooby-Doo: il franchise si apre a un formato mai visto prima, con la prima serie anime dedicata ai celebri personaggi. Questa nuova produzione vede i protagonisti, Scooby e Shaggy, ambientati in Giappone, segnando un cambiamento rispetto alle storie precedenti ambientate in altre parti del mondo. La serie rappresenta un’esperienza inedita per il pubblico dei fan di lunga data e introduce un’ambientazione completamente diversa rispetto alle avventure tradizionali.
Dopo decenni di misteri risolti in giro per il mondo, Scooby-Doo si prepara a un’avventura completamente inedita: la sua prima serie anime in assoluto. Si chiama Yokoso Scooby-Doo! e sarà disponibile in esclusiva su Tubi per il mercato nordamericano, con distribuzione internazionale su Cartoon Network. La trama porta Shaggy e Scooby in Giappone per un viaggio gastronomico che, come spesso accade ai due, prende una piega decisamente caotica: nel tentativo di assaggiare il meglio della cucina locale, i due scatenano inavvertitamente una serie di mostri mitologici giapponesi che iniziano a seminare il panico nel paese. Con il resto della Mystery Inc. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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