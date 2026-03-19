Netflix ha annunciato il cast completo della nuova serie live-action di Scooby-Doo, che vede protagonista la Mystery Inc. tornare sullo schermo con un aspetto tutto nuovo. La produzione è in fase di sviluppo e il cast include attori scelti per interpretare i personaggi principali. La serie rappresenta il ritorno del celebre gruppo di detective nel formato live-action.

La Mystery Inc. sta per tornare sul piccolo schermo con un look tutto nuovo. Netflix ha finalmente rotto gli indugi, annunciando ufficialmente il cast completo della nuova serie live-action di Scooby-Doo. Tra volti noti del cinema sci-fi e una giovane promessa dell’Universo Marvel, la banda di investigatori più famosa dell’animazione è pronta a risolvere un nuovo, inquietante mistero. Il nuovo cast di Scooby-Doo: Chi interpreterà Fred, Velma, Shaggy e Daphne?. La curiosità dei fan era alle stelle, soprattutto dopo i primi rumor sui protagonisti. Ecco i nomi ufficiali che daranno vita ai membri della banda: Fred Jones: Sarà interpretato da Maxwell Jenkins ( Lost in Space ), che vestirà i panni del leader carismatico del gruppo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Scooby-Doo: Svelato il cast ufficiale della serie live-action di Netflix

Articoli correlati

Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-actionLa piattaforma di streaming ha annunciato chi saranno i nuovi interpreti della Mystery Inc.

Scooby-Doo, che fine ha fatto la nuova serie live-action Netflix?Tempo fa era stata annunciata senza troppi clamori una serie live-action che avrebbe seguito l'amatissimo gruppo investigativo e l'iconico alano...

SCOOBY DOO DA NETFLIX! LIVE-ACTION REVELA ATRIZ DE DAPHNE BLAKE!

Contenuti e approfondimenti su Scooby Doo Svelato il cast ufficiale...

Temi più discussi: Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-action; L’iconico Shaggy di Scooby-Doo commenta i misteri degli UFO e i possibili contatti con gli extraterrestri; Scooby-Doo | Netflix svela i protagonisti della sua serie live-action.

Scooby-Doo: Netflix svela i protagonisti della sua serie live-actionLa piattaforma di streaming ha annunciato chi saranno i nuovi interpreti della Mystery Inc. nel progetto ispirato alla serie animata. movieplayer.it

La nuova serie Netflix ha trovato i suoi protagonisti: il cult animato degli anni ‘90 prende finalmente vitaLa piattaforma Netflix annuncia il cast principale della nuova serie live-action: tre giovani attori prenderanno i ruoli chiave del celebre gruppo di amici. libero.it

«Scooby-Doo è stato parte della mia infanzia, quindi poter interpretare Daphne è davvero speciale per me». Netflix ha appena svelato chi vestirà i panni dei celebri investigatori di Mystery Inc. Nella serie live-action ispirata al cartone animato. Accanto a McKe - facebook.com facebook

SCOOBY-DOOOOOOOOOOO!!! Mckenna Grace, Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson y Maxwell Jenkins se suman al elenco de la serie live-action de Scooby-Doo en Netflix. x.com