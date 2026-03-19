Scooby-Doo | Netflix svela i protagonisti della sua serie live-action

Netflix ha annunciato i nuovi interpreti della Mystery Inc. nella serie live-action di Scooby-Doo. La piattaforma di streaming ha rivelato i nomi degli attori scelti per interpretare i protagonisti, confermando così il cast ufficiale del progetto. L’annuncio è stato pubblicato recentemente e riguarda direttamente chi prenderà parte alla produzione.

La piattaforma di streaming ha annunciato chi saranno i nuovi interpreti della Mystery Inc. nel progetto ispirato alla serie animata. Netflix ha annunciato i protagonisti della nuova serie live-action che riporterà sugli schermi Scooby-Doo. A interpretare i membri della Mystery Inc. saranno infatti Tanner Hagen, Abby Ryder Fortson, Maxwell Jenkins e la già annunciata McKenna Grace. I protagonisti dello show live-action Il progetto tratto dalla serie animata targata Warner Bros sarà prodotto in collaborazione con Midnight Radio e Berlanti Productions, e racconterà le indagini e le avventure del gruppo di investigatori e del loro cane. Mckenna Grace è stata la prima star a essere annunciata nel ruolo di Daphne Blake e nella giornata di ieri è stato svelato che Tanner . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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