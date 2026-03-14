Xiaomi 17T | lancio a maggio prezzo 520€ e foto Leica

A maggio sarà disponibile il nuovo Xiaomi 17T, uno smartphone che si presenta con un prezzo di circa 520 euro. La novità principale riguarda la fotocamera Leica integrata, che sarà tra le caratteristiche principali del dispositivo. La presentazione del modello è prevista prima rispetto ai cicli di lancio abituali, attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

Un’attesa febbrile accompagna l’imminente arrivo della nuova generazione di smartphone, dove il modello Xiaomi 17T è destinato a sfidare i concorrenti con un lancio anticipato rispetto al ciclo tradizionale. Le indiscrezioni più affidabili indicano una commercializzazione prevista tra aprile e maggio sul mercato indiano, con un prezzo stimato intorno alle 55.000 rupie, cifra che si traduce in circa 520 euro al cambio attuale. L’annuncio non riguarda un singolo dispositivo ma una doppia presentazione che include anche la variante Pro, sebbene la distribuzione globale di quest’ultima possa essere più limitata rispetto al modello base. Mentre il predecessore era stato lanciato lo scorso settembre, questa volta il colosso cinese sembra voler accelerare i tempi per catturare l’attenzione del consumatore prima della stagione estiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi 17T: lancio a maggio, prezzo 520€ e foto Leica Articoli correlati Xiaomi 17T in arrivo: prezzo, specifiche e data di lancio anticipateSecondo i rumor più recenti, Xiaomi 17T potrebbe arrivare prima del previsto rispetto al predecessore lanciato lo scorso settembre. Leggi anche: Xiaomi: serie 17T a maggio? Strategia shock per il mercato smartphone. Xiaomi 17 Ultra: Análisis profesional tras 2.500 fotos Aggiornamenti e notizie su Xiaomi 17T lancio a maggio prezzo 520 e... Temi più discussi: Amazon, Xiaomi 17 crolla di prezzo: sconti all'80%; Xiaomi 17 Ultra: l'offerta lancio su Amazon include un TV QLED da 50 pollici; Xiaomi 17 e 17 ultra presentati ufficialmente a Barcellona: Specifiche, Prezzi e Novità globali; Xiaomi 17 Ultra, la recensione: lo smartphone con il super zoom per gli appassionati di fotografia. Xiaomi 17T in arrivo: un leak anticipa prezzo, lancio e possibili specificheE non sarà solo: con lui atteso anche Xiaomi 17T Pro. msn.com Gli Xiaomi 17 arrivano a fine febbraio, i 17T potrebbero debuttare già in primaveraXiaomi ha confermato la data di lancio dei nuovi Xiaomi 17 per l'Europa mentre la serie 17T, solitamente prevista per il mese di settembre, potrebbe debuttare nel corso della prossima primavera, in ne ... hwupgrade.it Xiaomi Italia - facebook.com facebook Indiscrezioni su trattative tra Stellantis e Xiaomi o Xpeng per investimenti in Europa. Il gruppo smentisce, in attesa dell'investor day x.com