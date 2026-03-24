Dodici mesi fa, Seth Rollins ha vinto il main event della prima notte di WrestleMania 41, sconfiggendo CM Punk e Roman Reigns. Recentemente, ha dichiarato di essere orgoglioso del fatto che il titolo mondiale dei pesi massimi sarà presente nel vero main event di questa edizione dell’evento. La manifestazione si svolgerà tra qualche settimana, attirando l’attenzione degli appassionati di wrestling.

Dodici mesi fa, Seth Rollins ha sconfitto sia CM Punk che Roman Reigns aggiudicandosi la vittoria nel main event della Night One di WrestleMania 41. Ciò è stato possibile grazie al notevole aiuto di Paul Heyman, che ha tradito entrambi i suoi ex clienti. Tuttavia, nel 2026 non si ripeterà lo stesso main event per Rollins. Al suo posto, Punk e Reigns si contenderanno il World Heavyweight Championship, che lui ha cercato a lungo di portare in primo piano. In una nuova intervista con Justin Barrasso per il Boston Herald, Rollins ha parlato del titolo che è stato costretto a lasciare vacante dopo essersi infortunato contro Rhodes. Ha detto di essere orgoglioso che il titolo sarà protagonista nel main event, soprattutto perché Reigns e altri lo snobbavano quando è stato introdotto per la prima volta nel 2023. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: “Sono fiero del fatto che il World Heavyweight Championship sarà nel vero Main Event di WrestleMania”

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Argomenti discussi: Seth Rollins: Sono orgoglioso che il titolo mondiale sarà nel vero main event di WrestleMania.

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