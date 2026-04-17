WWE | Clamoroso Paige tornerà a WrestleMania 42 e sostituirà Nikki Bella

Paige tornerà a partecipare a WrestleMania 42, sostituendo Nikki Bella in un ruolo di rilievo. Secondo fonti di settore, la wrestler ha firmato un nuovo contratto con la compagnia di Stamford, segnando il suo ritorno come atleta attiva dopo otto anni di inattività a causa di problemi medici. La sua presenza alla prossima edizione dell’evento più atteso della WWE ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati.

Secondo PWInsider, Saraya Jade-Bevis avrebbe firmato un nuovo contratto con la compagnia di Stamford per tornare come wrestler attiva, otto anni dopo lo stop medico del 2018. Sabato dovrebbe sostituire Nikki Bella nel Fatal Four Way per il titolo di coppia femminile L’indiscrezione di PWInsider: Saraya di nuovo sotto contratto come wrestler con la WWE. Uno scenario che nel 2018, quando la WWE la dichiarò non più idonea all’attività agonistica, sembrava impensabile. Secondo quanto riportato da Mike Johnson su PWInsider, Saraya Jade-Bevis, conosciuta durante la sua prima esperienza in WWE come Paige, avrebbe firmato un nuovo contratto con la compagnia per rientrare come wrestler a tempo pieno.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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