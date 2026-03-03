Durante l’ultimo episodio di RAW, Seth Rollins ha colpito Paul Heyman con una sedia d’acciaio, mentre Jey Uso è tornato inaspettatamente per affrontare la stable di Heyman. Inoltre, LA Knight ha preso Heyman e l’ha portato via in ambulanza. Questi eventi si sono verificati nel corso della serata, coinvolgendo diversi wrestler e creando un clima di tensione nello show.

Seth Rollins ha aggredito Paul Heyman con una sedia d’acciaio, Jey Uso è tornato a sorpresa per vendicarsi della Vision e LA Knight ha rapito Heyman portandolo via in ambulanza. L’episodio di WWE Monday Night RAW del 2 marzo 2026 ha visto la faida tra la Vision e i suoi rivali esplodere su più fronti nel corso di una serata convulsa. La puntata si è aperta con la Vision al completo sul ring, ancora sotto shock dopo l’Elimination Chamber, dove Seth Rollins si era rivelato come l’uomo mascherato che tormentava il gruppo fin dalla Royal Rumble. Al pay-per-view, Rollins aveva attaccato Logan Paul, causandone l’eliminazione nel match maschile della Chamber. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins attacca la Vision a RAW, anche Jey Uso ed LA Kinght contro la stable di Heyman

WWE: Ancora un infortunio nei Vision. Bronson Reed si fa male e Jey Uso vola ad Elimination Chamber“Ne resterà soltanto uno”, sembra questo il triste motto che accompagna la stable The Vision.

WWE: La Vision aprirà Raw di lunedì, Theory sfida una leggendaLa puntata di Raw in programma lunedì sera si arricchisce di nuovi contenuti annunciati dal General Manager Adam Pearce Austin Theory sfida Rey...

Approfondimenti e contenuti su Seth Rollins

Temi più discussi: Un membro di Vision ha ancora dei problemi con la star della WWE Seth Rollins; Seth Rollins è tornato, pronto il match a WrestleMania 42; WWE: Seth Rollins è tornato, i piani per WrestleMania 42; WWE: Seth Rollins e Bron Breakker obiettivo WrestleMania 42.

Seth Rollins è tornato, pronto il match a WrestleMania 42Seth Rollins torna a Elimination Chamber e punta WrestleMania 42. Tutto sul suo recupero fisico e i possibili avversari a Las Vegas ... spaziowrestling.it

Vince Russo attacca ancora Seth Rollins e critica il lavoro di Becky Lynch: Una heel non deve far ridereVince Russo non sembra avere alcuna intenzione di mettere da parte le sue critiche nei confronti di Seth Rollins e ora anche Becky Lynch è finita nel mirino. Dopo che Rollins lo aveva attaccato pubbli ... zonawrestling.net

È tornato Seth Rollins a #wwechamber e per Paul Heyman nulla sarà come prima! Rivivi le emozioni del Premium Live Event sul WWE Network! - facebook.com facebook

ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton vince e vola a WrestleMania, torna Seth Rollins, Cody deluso x.com