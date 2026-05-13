Durante i prossimi eventi dal vivo di NXT, Bayley sarà coinvolta nello scouting dei nuovi talenti. La wrestler ha annunciato ufficialmente il suo ruolo in questa attività, suscitando interesse tra gli appassionati. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui criteri di selezione o sui possibili candidati, ma l’attenzione si concentra sulla sua partecipazione agli incontri. La WWE continua a puntare sulla scoperta di nuovi atleti per il futuro della federazione.

Bayley potrebbe avere già puntato gli occhi sulla prossima grande stella della WWE dopo un importante annuncio legato ai prossimi live event di NXT. Dopo che la WWE ha confermato la presenza di diversi nomi del main roster nel weekend di house show di NXT, Bayley ha lasciato intendere che la sua partecipazione potrebbe anche includere attività di scouting per il nuovo “John Cena Classic”. Durante l’episodio di NXT del 12 maggio, la WWE ha rivelato che Bayley, Penta e Grayson Waller prenderanno parte ai live event di NXT questo fine settimana. Gli show si terranno il 15 maggio a Buffalo (New York), il 16 maggio a Canton (Ohio) e il 17 maggio a Johnstown (Pennsylvania).🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: John Cena Classic, Bayley coinvolta nello scouting dei talenti

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