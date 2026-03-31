Nell'ultima puntata di WWE Raw si è verificato un momento di forte tensione tra Oba Femi e Brock Lesnar, che si sono trovati molto vicini allo scontro fisico. L’intervento di Triple H ha evitato che la situazione degenerasse, intervenendo per calmare gli animi e impedire un confronto diretto tra i due atleti. La scena si è svolta davanti a un pubblico presente nello stadio.

Momenti di altissima tensione nell’ultima puntata di WWE Raw, dove Oba Femi e Brock Lesnar sono arrivati a un passo dallo scontro fisico prima di essere fermati da Triple H. Il segmento ha ulteriormente acceso la rivalità tra i due, già annunciati per un match uno contro uno a WrestleMania 42. Heyman provoca, Femi risponde. La situazione è iniziata quando Brock Lesnar è arrivato sul ring accompagnato da Paul Heyman, che ha preso la parola per sottolineare come Oba Femi sia riuscito a sorprendere la “Beast” nelle ultime settimane. Heyman ha poi lanciato la sfida, invitando apertamente Femi a raggiungerli sul ring. Il caos e l’intervento della sicurezza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Triple H interviene a Raw e evita lo scontro tra Oba Femi e Brock Lesnar

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