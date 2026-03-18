Strasburgo-Rejika ritorno ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Inizia il ritorno degli ottavi di Conference League 20252026 tra Strasburgo e Rejika. La sfida si gioca a Strasburgo, dopo che nella partita d’andata i francesi hanno vinto 2-1 in Croazia. La gara si svolge oggi e sarà trasmessa in diretta, con le due squadre pronte a disputare i minuti finali di questa eliminatoria.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Conference League 20252026. I francesi partono con un vantaggio di 2-1 ottenuto nella prima sfida in Croazia, un risultato che lascia tutto aperto. Strasburgo-Rejika si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso lo Stade de la Mainau. STRASBURGO-REJIKA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi partono sì da un vantaggio minimo, che non mette ancora al sicuro la qualificazione, comunque importante che, tra l’altro, ha allungato la striscia positiva europea in cui su sette gare hanno sempre vinto ad eccezione di una volta che hanno pareggiato. L’Europa è il vero obiettivo della squadra di O’Neil che in Ligue 1 è ottava, a meno sei da un piazzamento per le competizioni continentali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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