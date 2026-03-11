Rejika-Strasburgo andata ottavi Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Rejika e Strasburgo si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Conference League 20252026. La partita si gioca in Croazia, con i padroni di casa pronti a sfruttare il vantaggio del campo, mentre la squadra francese cerca di partire forte per avvicinarsi ai quarti. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, e le formazioni sono state ufficializzate da entrambe le società.

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Conference League 20252026. I croati sono determinati a sfruttare il fattore campo, mentre i francesi sono decisi a mettere un piede già ai quarti. Rejika-Strasburgo si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo Stadion Rujeveca. REJIKA-STRASBURGO: COMEARRIVANO LE DUE SQUADRE I croati si presentano a questo appuntamento con uno stato d’animo più che positivo: terzi in campionato, appena reduci dal trionfo con il temibile Hajduk Spalato e da una qualificazione Europea strappata eliminando senza troppi patemi l’Omonia Nicosia. In Conference League il Rejika si è guadagnato un certo rispetto, con 9 gol fatti e 4 subiti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

