Windows 11 | scoperto MiniPlasma il bug che regala i privilegi SYSTEM

Recentemente è stato scoperto un bug in Windows 11 chiamato MiniPlasma che consente di ottenere i privilegi SYSTEM, offrendo il pieno controllo del sistema. Questo problema riguarda un driver di OneDrive che permette di controllare completamente il computer. Nonostante siano state rilasciate patch di sicurezza da parte di Microsoft, il bug non è stato ancora bloccato. La vulnerabilità è stata segnalata come potenzialmente sfruttabile da attaccanti per controllare il sistema.

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