Secondo la documentazione ufficiale di Microsoft, Windows 11 si trova in una condizione senza precedenti, poiché il database dedicato al monitoraggio delle criticità del software non segnala alcun bug confermato. Questa situazione rappresenta un record storico per il sistema operativo, che finora aveva accumulato segnalazioni di problemi di varia natura. La piattaforma di tracciamento si trova attualmente priva di segnalazioni attive o confermate.

La documentazione ufficiale di Microsoft indica una situazione senza precedenti per Windows 11: la piattaforma di tracciamento che monitora le criticità del software risulta attualmente priva di bug confermati. Questo scenario, in cui non figurano problemi noti aperti nel database aziendale, colpisce un sistema operativo distribuito su centinaia di milioni di dispositivi e segna un punto di svolta rispetto al percorso più turbolento vissuto dalla versione più diffusa. Il raggiungimento di questo equilibrio apparentemente perfetto nasce da un processo di stabilizzazione iniziato con il rilascio della versione 24H2 verso la fine del 2024. Quel... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Windows 11: record storico, il database Microsoft è senza bug

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