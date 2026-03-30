L’aggiornamento KB5079391 di Windows 11, distribuito come versione di anteprima il 26 marzo, è stato sospeso da Microsoft. La società ha deciso di interrompere la distribuzione dell’aggiornamento, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi della sospensione. L’interruzione riguarda esclusivamente la versione di anteprima, mentre non sono state segnalate problematiche sulla versione stabile del sistema operativo.

La distribuzione dell’aggiornamento di anteprima KB5079391 per Windows 11, rilasciato giovedì 26 marzo, è stata interrotta. Secondo quanto riportato da Windows Central, il pacchetto è stato rimosso dai server di Microsoft a causa di un bug che ne impedisce l’installazione su alcuni sistemi. I PC che avevano tentato di applicare l’aggiornamento non hanno subito danni né perdite di dati: l’errore 0x80073712 interrompeva semplicemente la procedura, lasciando il sistema operativo invariato. La sospensione riguarda principalmente gli utenti iscritti al canale Insider o coloro che ricevono le novità in anteprima. Si tratta spesso di professionisti e appassionati che accettano il rischio di eventuali bug pur di testare le ultime funzionalità. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Aggiornamento KB5079391 di Windows 11 sospeso: Microsoft corregge il bug

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