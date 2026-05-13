Wildwood | LAIKA incanta Cannes con il primo teaser trailer del suo nuovo capolavoro in stop-motion

Lo studio di animazione LAIKA ha presentato a Cannes il primo teaser del suo nuovo film, realizzato in stop-motion. Dopo diversi anni di silenzio, la società, nota per lavori come Coraline e ParaNorman, ha mostrato una breve anteprima del progetto. La presentazione si è svolta in occasione di un evento dedicato al cinema di animazione, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

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Dopo anni di attesa, lo studio LAIKA — celebre per aver dato vita a capolavori come Coraline e ParaNorman — è tornato a mostrarsi in tutto il suo splendore artigianale. Durante un evento stampa al Festival di Cannes, è stato presentato il primo teaser trailer di Wildwood, il progetto più ambizioso nella storia dello studio, in sviluppo dal 2011 e in produzione dal 2021. Wildwood sarà il primo film LAIKA a debuttare nelle sale in questo decennio. Basato sul romanzo di Colin Meloy (illustrato da Carson Ellis), il film racconta la storia di Prue McKeel (Peyton Elizabeth Lee), una giovane adolescente che si lancia in una missione di salvataggio disperata quando il fratellino Mac viene rapito da uno stormo di corvi.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Wildwood: LAIKA incanta Cannes con il primo teaser trailer del suo nuovo capolavoro in stop-motion ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Wildwood: Online il trailer del nuovo film dark fantasy dai creatori di CoralineLo studio di animazione Laika, celebre per capolavori come Coraline e la porta magica, ha finalmente alzato il velo sulla sua prossima opera. Disponibile il primo teaser trailer de “La casa: Il rogo del Male”, il nuovo capitolo prodotto da RaimiIl primo trailer de La casa: Il rogo del Male, nuovo capitolo della celebre saga prodotto dal creatore del franchise Sam Raimi e diretto dal regista... Wildwood: LAIKA incanta Cannes con il primo teaser trailer del suo nuovo capolavoro in stop-motionSvelato a Cannes il teaser trailer di Wildwood, il nuovo film in stop-motion di LAIKA diretto da Travis Knight. Scopri la trama, il cast e la data d'uscita. universalmovies.it Wildwood, il trailer ufficiale è un incanto: abbiamo già il miglior film animato del 2026?Tra i film animati più attesi dell'anno da queste parti non vediamo l'ora in particolare di Ray Gunn di Brad Bird, soprattutto perché si tratta di un progetto che il regista Premio Oscar insegue da ... cinema.everyeye.it