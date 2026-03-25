Apex il gioco del gatto e del topo | Netflix svela il nuovo trailer del thriller con Charlize Theron

Netflix ha diffuso un nuovo trailer di Apex, il thriller di sopravvivenza diretto da Baltasar Kormákur, noto per il film Everest. La pellicola vede protagonista Charlize Theron e si concentra su una partita di caccia tra un gruppo di persone e un avversario misterioso. La scena si svolge in un ambiente isolato, con azione e tensione che si intensificano nel corso del video.

Netflix ha rilasciato un nuovo adrenalinico trailer di Apex, il survival thriller ad alta tensione diretto da Baltasar Kormákur (Everest). Ambientato tra le spettacolari e pericolose Blue Mountains in Australia, il film vede il premio Oscar Charlize Theron nei panni di Sasha, una scalatrice esperta che si addentra nella natura selvaggia per superare i propri limiti fisici. Quella che doveva essere una sfida contro gli elementi si trasforma in una lotta per la vita quando Sasha diventa la preda di un cacciatore spietato, interpretato da Taron Egerton. Charlize Theron and Taron Egerton star in APEX. Premiering April 24.A grieving woman seeks solace in the wilderness, only to find herself ensnared in a deadly game of cat and mouse with a serial killer pic. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Apex, il gioco del gatto e del topo: Netflix svela il nuovo trailer del thriller con Charlize Theron Articoli correlati "Immagini raccapriccianti": scatta il divieto per Apex, il nuovo film Netflix con Charlize TheronMentre scatta il conto alla rovescia per il nuovo survival thriller con Charlize Theron, in arrivo su Netflix il 24 aprile, sul film scatta il visto... Julia Garner entra nel cast di Tyrant, il thriller con Charlize Theron prodotto da AmazonLa star di Ozark parteciperà, con un ruolo di primo piano, al prossimo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar. Altri aggiornamenti su Charlize Theron Argomenti discussi: Charlize Theron negli immensi spazi australiani: è in arrivo il survival movie di Netflix. Apex, Charlize Theron braccata nel trailer del nuovo film Netflix (e c'è anche una star di Sing)Il colosso dello streaming ha diffuso il nuovo trailer del film action con protagonista l'attrice sudafricana, alle prese con incredibili e pericolosi stunt ... libero.it Apex, Charlize Theron lotta per sopravvivere nel nuovo trailer del film Netflix!Nel nuovo, adrenalinico trailer di Apex Charlize Theron deve correre più che può per salvarsi da un uomo che vuole ucciderla! cinema.everyeye.it