Welfare territoriale dagli enti bilaterali di Bergamo 1,4 milioni per lavoratori e imprese
Gli enti bilaterali di Bergamo hanno annunciato un finanziamento di 1,4 milioni di euro destinato al sostegno di lavoratori e imprese nel 2026. Le risorse saranno utilizzate per affrontare il costo dell’energia, promuovere attività formative e offrire assistenza alle famiglie e alle aziende del settore del terziario e del turismo nella provincia. La somma rappresenta un intervento volto a supportare le realtà locali in un contesto di sfide economiche e sociali.
NUOVE MISURE. Per il 2026 dagli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario e del Turismo di Bergamo: stanziati 1,4 milioni di euro per caro energia, formazione, sostegno alle famiglie e alle imprese. Tra le novità contributi per centri estivi, mutuo o affitto, spese wellness, assunzione di giovani disoccupati e acquisto di defibrillatori. Un piano da 1,4 milioni di euro per rafforzare il welfare territoriale e sostenere lavoratori, famiglie e imprese del terziario e del turismo bergamasco. È quanto annunciato dagli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario e del Turismo di Bergamo, che per il 2026 hanno deliberato nuovi sussidi e contributi destinati agli iscritti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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