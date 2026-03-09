Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master | otto medaglie e record ad Ancona

La squadra di Atletica Endas Cesena ha partecipato ai Campionati italiani Master indoor a Ancona dal 5 all’8 marzo. Durante la competizione, gli atleti cesenati hanno conquistato otto medaglie e stabilito un record. La manifestazione si è svolta al PalaCasali e ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Gli atleti della squadra hanno ottenuto risultati di rilievo in varie discipline.

A guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. L’atleta ha vinto i 60 metri con il tempo di 8”28 e si è poi imposta anche nei 200 metri correndo in 26”60 Grande fine settimana di atletica per la squadra cesenate ai Campionati italiani Master indoor, disputati da giovedì 5 a domenica 8 marzo al PalaCasali di Ancona. La formazione ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, conquistando cinque medaglie d’oro, due d’argento e un bronzo, impreziositi da una miglior prestazione italiana e da dodici record sociali migliorati. A guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

