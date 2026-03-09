Atletica Endas Cesena protagonista ai Campionati italiani Master | otto medaglie e record ad Ancona

La squadra di Atletica Endas Cesena ha partecipato ai Campionati italiani Master indoor a Ancona dal 5 all’8 marzo. Durante la competizione, gli atleti cesenati hanno conquistato otto medaglie e stabilito un record. La manifestazione si è svolta al PalaCasali e ha visto numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Gli atleti della squadra hanno ottenuto risultati di rilievo in varie discipline.

A guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. L’atleta ha vinto i 60 metri con il tempo di 8”28 e si è poi imposta anche nei 200 metri correndo in 26”60 Grande fine settimana di atletica per la squadra cesenate ai Campionati italiani Master indoor, disputati da giovedì 5 a domenica 8 marzo al PalaCasali di Ancona. La formazione ha ottenuto risultati di assoluto rilievo, conquistando cinque medaglie d’oro, due d’argento e un bronzo, impreziositi da una miglior prestazione italiana e da dodici record sociali migliorati. A guidare il gruppo è stata ancora una volta Cristina Sanulli, protagonista con tre medaglie d’oro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Campionati italiani master indoor ad Ancona: record di iscritti, diretta su Atletica Italiana TV dal 5 all’8 marzo L’Endas Cesena protagonista tra medaglie e record personaliUn fine settimana intenso, ’lungo’ quasi 1900 chilometri, per l’Atletica Endas Cesena, impegnata tra sabato e domenica su più fronti, dall’attività... Tutti gli aggiornamenti su Atletica Endas Cesena Discussioni sull' argomento Master: le Marche a quota 84 medaglie; Master: altri 8 primati ad Ancona. L’Endas Cesena protagonista tra medaglie e record personaliUn fine settimana intenso, ’lungo’ quasi 1900 chilometri, per l’Atletica Endas Cesena, impegnata tra sabato e domenica su più fronti, dall’attività giovanile fino alla categoria master. Un vero tour ... ilrestodelcarlino.it Atletica Endas Cesena . Weekend di successiÈ stato un fine settimana ricco di appuntamenti ed emozioni per l’Atletica Endas Cesena, impegnata tra Ancona, Savignano e Modena in un altro intenso weekend della stagione indoor. L’evento più ... ilrestodelcarlino.it Un weekend di San Valentino pieno di emozioni per l’Atletica Endas Cesena! Ad Ancona, ai Campionati Italiani Allievi, grande protagonista Sara Teodorani: 7”92 nei 60 metri (PB) Finale nei 60 ostacoli con un percorso in continua crescita: 9”03 in batter - facebook.com facebook