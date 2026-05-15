Un film dedicato a Mark Fisher è stato realizzato come un progetto indipendente nato su Instagram senza alcun budget. La produzione si concentra sull’idea di trasformare la ricerca e l’esplorazione di temi complessi in un gesto che richiama l’attitudine punk. I contenuti si soffermano sulle connessioni tra depressione individuale e il sistema sociale, senza ricorrere a interpretazioni o opinioni personali. La scelta di usare una piattaforma come Instagram permette di condividere il progetto in modo diretto e accessibile.

? Domande chiave Come può un profilo Instagram trasformare la ricerca in un atto punk?. Perché la depressione individuale potrebbe essere una colpa del sistema sociale?. Chi sono gli artisti che hanno creato un film senza budget?. Come può il pensiero di Fisher unire generazioni così diverse tra loro?.? In Breve Simon Poulter e Sophie Mellor del collettivo Close and Remote guidano il progetto.. Il lavoro nasce da un incontro con il giornalista Tim Burrows un anno fa.. Il tour internazionale prevede tappe in Italia, Australia e Turchia.. Il seguito del documentario si intitola Alice in Wonderland FFS.. Simon Poulter e Sophie Mellor, artisti visuali appartenenti al collettivo Close and Remote, stanno realizzando un film dedicato a Mark Fisher attraverso una metodologia che trasforma la ricerca in un atto di partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Film su Mark Fisher: un progetto punk nato su Instagram senza budget

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