È stato un anno di riflessioni e studi dedicati a Mark Fisher, figura centrale nel campo del pensiero critico del XXI secolo. Un film intitolato

Non si esagera a dire che Mark Fisher, in questo scorcio di anni Duemila, è stato uno dei pensatori “dissidenti“ più importanti al mondo, un punto di riferimento nella critica filosofica, culturale, politica al capitalismo contemporaneo. È stato un critico musicale nato nel clima del post punk, un blogger militante, un analista acutissimo della cultura pop, un filofoso politico e un insegnante: la sua definizione di “ realismo capitalista “, al centro del suo citatissimo libro del 2009 Capitalist Realism (tradotto in Italia dal piccolo editore Nero solo nel 2018), è il cuore del suo pensiero, in verità ricco di molti altri spunti. "Non sono sicuro – spiegò Fisher in un’intervista del 2010 – che il capitalismo eserciti una presa sulla nostra coscienza, quanto piuttosto sul nostro inconscio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’avventura di pensare con Mark Fisher. Un film alla ricerca del futuro perduto

Articoli correlati

Leggi anche: Lazio alla ricerca del gol perduto

RAEE: alla ricerca del cassonetto perdutoVi si è mai rotto un piccolo apparecchio elettrico? Come un portatile o un phon? Se si, dove lo avete buttato? Perché c’è un contenitore apposito, il...