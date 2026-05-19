Waterfront Ponente aperti al pubblico i due nuovi accessi al mare tutto pronto per l' inaugurazione

A Cesenatico sono stati recentemente aperti al pubblico due nuovi accessi al mare lungo il waterfront di Ponente, entrambi riqualificati e pronti per l’inaugurazione ufficiale. La prima strada è quella che corre lungo il canale Zadina, incrociando con via Comlombo, mentre l’altra è via Pinzon. I lavori di riqualificazione sono stati conclusi da pochi giorni, predisponendo i punti di accesso per i visitatori e residenti che desiderano raggiungere la spiaggia.

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