Waterfront di Ponente il punto sui lavori | entro metà maggio saranno conclusi altri due accessi al mare

I lavori di riqualificazione del Waterfront di Ponente procedono e entro metà maggio saranno completati due nuovi accessi al mare, uno lungo il canale Zadina che si collega con via Colombo e l’altro in via Pinzon. Le opere, ancora in corso, riguardano principalmente la realizzazione di queste infrastrutture per facilitare l’accesso alla spiaggia. La conclusione di questi interventi è prevista nel prossimo mese.

Continuano i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente ed entro metà maggio saranno completati i due nuovi accessi al mare: quello che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo e quello di via Pinzon. I due nuovi accessi saranno così fruibili in tempo per la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Riaprirà entro metà marzo il Ponte sul Nure. Dopo i lavori saranno mantenute 27 fermate ferroviarieLa viabilità sul Ponte del torrente Nure lungo la via Emilia sarà riaperta entro metà marzo 2026. Psbo, proseguono i lavori per i due nuovi belvedere. Entro Pasqua garantiti gli accessi alle spiaggeA Bellariva entro Pasqua saranno garantiti gli accessi alle spiagge per gli operatori balneari, a metà maggio il lungomare Di Vittorio riaprirà...