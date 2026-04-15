Pronti due nuovi accessi al mare prima della pausa estiva dei lavori

Sono in corso i lavori di riqualificazione del Waterfront di Ponente, con l’obiettivo di migliorare l’accesso al mare. Entro metà maggio saranno terminati due nuovi punti di accesso, uno lungo il canale Tagliata e l’altro in via Pinzon. Questi interventi sono stati programmati prima della pausa estiva, per consentire un più facile utilizzo delle spiagge ai cittadini. I lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito.

Proseguono i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente, dove fra un mese, entro metà maggio, saranno completati altri due accessi al mare, quello che costeggia il canale Tagliata e quello di via Pinzon. Dopo la sosta estiva, in autunno riprenderanno i lavori per la riqualificazione di via Colombo fino all’intersezione con via Magellano, dopo che sono già stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire l’acquedotto in eternit in collaborazione con Hera, in modo da concentrarsi poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica. Nei due accessi al mare saranno piantati alberi e arbusti, verranno installate strutture per lo sport e il relax all’aria aperta, anche con nuovi arredi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pronti due nuovi accessi al mare prima della pausa estiva dei lavori I Had No Idea What I Was Doing… My First 10 Days Living in a Van in Norway Waterfront di Ponente, il punto sui lavori: entro metà maggio saranno conclusi altri due accessi al mareContinuano i lavori per la riqualificazione del Waterfront di Ponente ed entro metà maggio saranno completati i due nuovi accessi al mare: quello che... Psbo, proseguono i lavori per i due nuovi belvedere. Entro Pasqua garantiti gli accessi alle spiaggeA Bellariva entro Pasqua saranno garantiti gli accessi alle spiagge per gli operatori balneari, a metà maggio il lungomare Di Vittorio riaprirà...